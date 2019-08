Punto da un insetto: l'avventura al centro massaggi finisce in ospedale

di Claudio Comirato

ANCONA - Era andato per trascorrere un momento di relax forse anche condito da un velo di erotismo ma si è ritrovato una sorta di scarafaggio che lo ha morso ad un polpaccio.Il fatto è accaduto la scorsa settimana in un centro massaggi orientale dove si era recato un uomo di circa 70 anni. Ad accogliere questo pensionato quanto mai voglioso di provare le tecniche orientali un paio di ragazze dagli occhi a mandorla che senza esitare più di tanto gli hanno proposto un massaggio con tanto di finale in una vasca da bagno per tonificare i muscoli del corpo.