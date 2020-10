Punto al collo da un calabrone va in choc anafilattico: le sue condizioni sono gravi

ANCONA - Momenti di terrore questo pomeriggio per un agricoltore di 75 anni che mentre stava vangando è stato punto al collo da un calabrone. Choc anafilattico e corsa contro il tempo di Croce Gialla e automedica in via della Ferrovia: il personale sanitario con grande freddezza ha subito individuato il punto preciso e hanno stabilizzato sul posto i parametri vitali per poi trasportare l'uomo all'ospedale di Torrette in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

