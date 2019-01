E' arrivato il punteruolo rosso: due palme infettatte in piazza Cavour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sbarca anche ad Ancona il punteruolo rosso, insidioso parassita che ha fatto strage di Palme in altre zone delle Marche, soprattutto nella riviera di San Bendetto del Tronto. Il Servizio Verde del Comune ha riscontrato per la prima volta la presenza di attacchi di “punteruolo rosso” delle palme presenti in piazza Cavour. Il Servizio Fitosanitario della Regione Marche, subito allertato dal Comune, ha fatto un’ispezione in quota usando una piattaforma aerea. Purtroppo è risultato che una piccola palma di fronte al civico 8 di Piazza Cavour ha ormai subito «un grado di attacco tale da non poter essere recuperata e pertanto dovrà essere abbattuta». Esaminata nello stesso giorno anche un’altra palma, di notevoli dimensioni, che mostrava segni di un inizio di attacco: potrebbe essere salvata.