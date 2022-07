ANCONA - L’hanno avvicinato in due a bordo di uno scooter, l’hanno scaraventato giù dal furgone e l’hanno preso a pugni, poi sono scappati. Aggressione-choc l’altra notte in via Martiri della Resistenza, dove un uomo - con a carico diversi precedenti penali - ha chiesto aiuto al numero unico d’emergenza 112, sostenendo di essere stato insultato e picchiato da due sconosciuti apparentemente per motivi legati ad un parcheggio, mentre sostava a bordo del suo furgone. In effetti, gli agenti hanno riscontrato le ferite riportate dall’uomo e ora sono in corso indagini per risalire all’identità degli aggressori.

La fuga dopo la scazzottata

L’uomo ha riferito di essere stato avvicinato in piena note da due balordi in scooter. Ne è nata una discussione, a quanto pare legata al parcheggio, poi il conducente del furgone sarebbe stato tirato fuori dall’abitacolo a forza e preso a cazzotti. Gli aggressori l’hanno lasciato a terra sanguinante, dandosi alla fuga sul motorino. Nella giornata di venerdì, invece, i poliziotti delle Volanti erano intervenuti nel parcheggio del centro commerciale Conero per fermare un venditore ambulante che fermava i passanti per vendere in modo insistente indumenti intimi. Dal controllo è emerso che aveva vari precedenti, un avviso orale del questore di Napoli e alcuni divieti di ritorno in diversi comuni. L’uomo è stato multato per l’esercizio abusivo, gli articoli gli sono stati sequestrati e gli è stato comminato un foglio di via di 3 anni dal Comune di Ancona.