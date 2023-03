Ancona, preso a pugni in faccia al parco: finisce all'ospedale un dipendente del Comune

ANCONA- Preso a pugni solamente per aver chiesto di rimuovere alcuni oggetti dalle aiuole pubbliche. E' la disavventura capitata ad un dipendente comunale di Ancona di 54 anni oggi (16 marzo) al parco della Cittadella. Ad aggredirlo un altro uomo con il quale non si capisce se in precedenza fosse emerso un diverbio oppure no.

L'intervento

Ad intervenire sul posto, intorno all'ora di pranzo, i sanitari della Croce Gialla e le volanti della Questura. Il 54enne è stato poi trasportato a Torrette con un codice di media gravità.