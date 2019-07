Volano pugni e bottigliate: esplode la violenza nel quartiere degli Archi

di Stefano Rispoli

ANCONA- A un certo punto via Marconi sembrava un’area militarizzata: carabinieri, volanti della questura, guardia di finanza, persino un mezzo dell’esercito. Una task force messa in atto per contenere il far west che si era scatenato, immortalato dagli smartphone dei residenti che, sfiniti da una notte in bianco e disturbati da urla, schiamazzi e rumori molesti, si sono affacciati a riprendere quel caos, con gente che si prendeva a pugni e bottigliate. All’arrivo delle forze dell’ordine, intervenute a sirene spiegate insieme al 118, si è scatenato un fuggi fuggi generale.Sul campo di “battaglia” è rimasto soltanto un uomo ferito. Perdeva sangue da un braccio, era scosso dalle botte ricevute e dall’alcol in circolo. Un’ambulanza della Croce Rossa l’ha caricato e portato all’ospedale di Torrette, da cui è stato dimesso con 10 giorni di prognosi per il taglio. Era un 36enne nigeriano: ha raccontato di essere stato aggredito con un collo di bottiglia da un presunto nordafricano che poi è scappato.Trattandosi di lesioni non gravi, i carabinieri del Norm attendono la sua denuncia prima di procedere. Il giorno dopo, gli Archi portano i segni della notte di follia. Il restyling milionario resta sulla carta, anche se i soldi ci sono e da cronoprogramma i lavori partiranno presto.