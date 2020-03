Ancona, pugni sull'auto e poi in faccia: commerciante aggredito da due sbandati

ANCONA - Pugni contro il cofano della vettura e poi in faccia all’automobilista. È la sequenza dell’aggressione subita ieri da un commerciante di corso Mazzini, preso di mira da due sbandati. I poliziotti, intervenuti prontamente in centro, hanno provato a inseguirli ma è stato tutto vano. Sul caso, comunque, non è stata sporta denuncia.

Nell’uscire dal negozio dove lavora, ha accidentalmente colpito con la porta un uomo di colore che stava bivaccando, con tanto di cartoni di vino, sullo scalino esterno dell’attività commerciale. Con lui, di madrelingua francese, c’era un altro uomo, originario probabilmente dell’est Europa. Dopo essere stato colpito, lo straniero ha iniziato a inveire contro il dipendente del locale. La discussione sembrava essere finita lì, il commerciante è salito a bordo della vettura con l’intenzione di andarsene. Il clochard, tallonato dall’amico, ha però prima dato un pugno al cofano della vettura e poi, quando l’automobilista è uscito dall’abitacolo, gli ha sferrato un cazzotto, colpendolo all’altezza del labbro. A calmare le acque ci ha pensato un finanziere fuori servizio. Sul posto sono intervenute le Volanti della questura e gli agenti si sono lanciati invano all’inseguimento della coppia di fuggitivi.

