Pretende uno psicofarmaco e semina panico in farmacia con un coltello in tasca

ANCONA - Ieri mattina, verso le 10,30, gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti nella farmacia della stazione dove era stato segnalato un extracomunitario che chiedeva insistentemente uno psicofarmaco presentando una documentazione sanitaria che non era sufficiente all’acquisto del medicinale.Nonostante le pazienti spiegazioni da parte del farmacista, lo straniero - di origini marocchine - si è agitato e, andando su tutte le furie, ha cominciato ad urlare sbattendo i pugni contro il bancone e lanciando verso l’uscita il suo zaino. A quel punto il farmacista non ha potuto fare altro che chiamare subito il 113. Alla vista dei poliziotti, che sono intervenuti in brevissimo tempo, l’uomo si è calmato. Sottoposto ad un’accurata perquisizione, gli agenti hanno trovato nelle sue tasche un coltello a serramanico di genere proibito che hanno prontamente sequestrato. L’uomo, un extracomunitario di 32 anni residente in provincia di Modena, in regola con le norme sul soggiorno, è stato accompagnato in Questura e denunciato per il possesso dell’arma. Il Questore di Ancona ha emanato nei suoi confronti un provvedimento amministrativo di allontanamento dal Comune di Ancona con foglio di Via Obbligatorio per un periodo di tre anni.