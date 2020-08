Provini hard a Roma: tra le vittime anche delle giovani di Ancona

ANCONA - Ci sono ragazze di Ancona tra le vittime dei provini hard al centro di un’inchiesta che ha portato in carcere un regista ciociaro di 48 anni. Violenza sessuale aggravata e continuata è l’accusa contestata al regista, residente a Roma in un palazzo del quartiere Trieste, zona dove Marini dava appuntamento alle aspiranti attrici, nella stazione metro Annibaliano o in quella di piazza Bologna, per poi portarle a volte a casa sua e in altre occasioni da McDonald’s.

I provini, anche con effusioni piuttosto spinte, avvenivano - stando alla ricostruzione degli inquirenti - anche sui tavolini del fast-food, seguiti dalla fuga delle giovani impaurite, che poi si rifugiavano da amici o nell’auto dei genitori che le avevano accompagnate. Le ragazze, con il sogno di diventare attrici, arrivavano da Roma, Treviso, Palermo, Lecce e Reggio Calabria e anche da Ancona. I carabinieri della compagnia Parioli hanno ricostruito tutto e hanno arrestato il regista, che nei mesi scorsi aveva avviato il casting su un sito specializzato e affittato un ufficio di copertura con una segretaria in comune con altri professionisti, risultati estranei ai fatti. Lì avveniva il primo incontro con le ragazze. Un colloquio professionale, senza avances, con curriculum e descrizione del film in produzione da giugno.

