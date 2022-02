Caro-bollette, si spengono le luci sui luoghi-simbolo della città: oscurato anche il Monumento al Passetto

ANCONA - Il Il Monumento ai Caduti, la statua di Cavour e la facciata delle Muse sono rimasti al buio per circa mezz’ora. Il blackout dei monumenti e luoghi simbolo del capoluoghi è stato deciso dal Comune per chiedere al Parlamento e al Governo di intervenire al più presto sul fronte delle risorse da destinare ai Comuni per fronteggiare il vertiginoso aumento delle bollette.

La protesta è avvenuta in contemporanea in tutto il territorio nazionale come proposto dall’Anci-Associazione nazionale dei Comuni. «Anche i Comuni non riescono più a sostenere i costi dell’illuminazione pubblica, del riscaldamento delle scuole, degli impianti sportivi, dei luoghi di aggregazione» aveva spiegato nei giorni scorsi il sindaco Valeria Mancinelli. Il caro energia potrebbe richiedere un milione in più al Comune rispetto ai 4,3 milioni già previsti dal Bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA