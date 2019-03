Tornano in strada ragazze e ragazzine: offerte di sesso low cost al Piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dopo diverse settimane di assenza, forse a causa delle condizioni meteo avverse, nelle ultime sere è tornata la prostituzione in strada nella zona del Piano. A battere il marciapiede ragazze africane, tutte tra i 20 e i 25 anni anche se non si esclude la presenza di qualche minorenne. Pantaloni rossa o maglia di colore viola è questo l’abbigliamento utilizzato per attirare l’attenzione dei clienti. La zona interessata dal fenomeno è quella di via Giordano Bruno, in modo particolare nel tratto compreso tra via Capodistria e Largo Sarnano lungo il marciapiede opposto al muro che delimita l’oratorio dei Salesiani. Prostitute che non esitano a fermare gli uomini a piedi che incrociano lungo il marciapiede. I rapporti di solito vengono consumati dove capita, anche se negli ultimi giorni alcune persone hanno notato strani movimenti nei pressi del parco della Pace, il cui ingresso si trova in via Ragusa.