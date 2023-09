ANCONA Ritorno tra i banchi col brivido. Pronti, via: tutti fuori di nuovo. Alla felicità dei più piccoli, che dopo l’estate hanno ritrovati i compagni, s’è sommata l’apprensione per la scossa di terremoto che è arrivata puntuale, neanche a farlo apposta, all’esordio del nuovo anno scolastico. Ore 10,38: il terremoto ha fatto scattare il protocollo d’emergenza.

Il racconto

«Alcune classi sono state fatte defluire nel campetto esterno - racconta la fiduciaria delle scuole Maggini, Cecilia Lotti - altri alunni sono stati fatti riparare sotto i banchi. Una procedura che abbiamo messo a punto con vari test durante l’anno e che ha funzionato perfettamente». Giusto il tempo di assicurarsi che non arrivassero altre scosse in successione, magari più forti. E nel giro di una manciata di minuti le lezioni sono ricominciate regolarmente. «Ero appoggiata con le braccia sul banco, quando ad un certo punto ha cominciato a tremare» racconta la piccola Katia, alunna delle scuole medie Marconi. «Abbiamo subito capito che si stava trattando di un terremoto - continua - e i professori ci hanno fatto mettere sotto i banchi». Alcuni genitori, quelli più apprensivi, si sono riversati all’uscita degli istituti per assicurarsi che i propri figli non avessero avuto paura. «No, nessuno spavento - accenna un sorriso la piccola Katia - ci sentivamo al sicuro». Nel frattempo l’assessore alla Pubblica istruzione, Antonella Andreoli, si è precipitata all’istituto comprensivo Grazie-Tavernelle, dopo aver saputo che alcune classi erano state fatte evacuare all’esterno. «Ho parlato con la dirigente Silvia Del Monte - racconta l’assessore -, nessun problema alle strutture. Durante la procedura d’emergenza tutto è filato liscio».

Il tour

La mattinata, intanto, era cominciata con il tour del sindaco e degli assessori in visita nei vari plessi scolastici per augurare un buon inizio a tutti gli studenti. Alle scuole Conero è stato proprio il sindaco Daniele Silvetti a far trillare la campanella che scandisce l’inizio delle lezioni. Accanto l’assessore Andreoli e le dirigenti Lucia Cipolla, Marta Marchetti e Raffaella Mazzocchi e anche una rappresentanza del consiglio comunale. Il sindaco a salutato famiglie e bambini, poi si è spostato alle Leopardi. Negli altri plessi cittadini, invece, si sono affacciati gli assessori Berardinelli, Battino, Eliantonio e Latini per l’augurio di buon inizio in rappresentanza del sindaco e dell’amministrazione comunale. L’assessore Andreoli ha voluto lanciare uno sguardo ai focus collaterali in vista per l’anno didattico appena inaugurato: «Tra i progetti educativi che affiancano la programmazione scolastica- hanno sottolineato - quelli dedicati ai temi dell’ecologia e della legalità, della prevenzione in tema di sicurezza stradale, e cicli di incontri sulle dipendenze di varia natura, sui pericoli del cyberbullismo e sui reati minorili.

I numeri

Il numero degli alunni per questo nuovo anno scolastico risulta in lieve crescita, sono infatti 8.124 (8.013 nel 2022-2023) i bambini e ragazzi, suddivisi in 388 classi. Gli alunni di origine straniera sono 1.816 e rappresentano il 22,35 del totale. La popolazione scolastica dorica è ripartita in 61 scuole per 53 plessi.