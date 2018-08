Prolifera l'alga tossica: â€‹scatta il divieto di balneazione al Passetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Divieto di balneazione al Passetto per un’eccessiva concentrazione dell’alga Ostreopsis Ovata, che in concentrazioni supeiori al milione di cellule al litro può essere tossica.“A seguito delle analisi delle acque di balneazione effettuate dall’Arpam – si legge in una nota del Comune che ha dirmato l’ordinanza - è stata riscontrata la presenza sopra soglia dell’alga tossica Ostreopsis Ovata.In via precauzionale è stato istituito il divieto temporaneo di balneazione nel tratto del litorale del Passetto sotto l’ascensore. Si sconsiglia inoltre lo stazionamento lungo il litorale per prevenire il rischio di disturbi respiratori dovuti ad inalazioni di aerosol marino della tossina. A chi pratica pesca ricreativa si raccomanda di eviscerare il pesce, pescato sul posto, prima del consumo e di non mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati nella zona Passetto-ascensore”.