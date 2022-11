ANCONA - Il recupero dell’ex caserma Fazio è sempre più vicino. È stato ammesso al finanziamento del Miur il progetto che porterà alla trasformazione dello stabile di via del Faro in uno studentato con 49 posti letto. Sul piatto ci sono 2 milioni e 850mila euro, metà dei quali erogati dal Ministero a fondo perduto per dare vita al piano coordinato dall’Erap Marche e inseguito fin dal 2016.

I fondi verranno sbloccati quando ci sarà la stipula della convenzione con il Miur, che avverrà in tempi brevi. Entro il 2023, infatti, è prevista la pubblicazione del bando di appalto dei lavori per recuperare totalmente l’ex caserma, incastonata a pochi passi da un altro studentato, quello dell’ex Buon Pastore, targato Univpm. Il restyling dello stabile di via del Faro punterà sull’adeguamento sismico e sull’efficientamento energetico. Un fattore quest’ultimo che renderà il nuovo studentato sostenibile dal punto di vista dei costi di gestione. L’ ex Fazio è stata ceduta in permuta dal Comune alla Regione nell’ambito dell’operazione che ha coinvolto il centro tennis di Pietralacroce, che dalla Regione è passata all’amministrazione comunale. Entrambi gli immobili erano stati valutati 855mila euro.

La Regione ha girato l’ ex caserma Fazio all’Erdis (l’ente regionale per il diritto allo studio) che ha affidato il progetto di ristrutturazione all’Erap per realizzare 49 posti letto. Si tratta di un ulteriore tassello alla costruzione della cittadella universitaria tra Guasco e Cardeto. Nell’area verde alle spalle della facoltà di Economia e commercio l’ ex deposito derrate è stato infatti individuato come nuovo studentato. Il progetto dell’Univpm è stato inserito nei mesi in graduatoria tra quelli co-finanziabili dal Miur per un importo di 3,2 milioni per la realizzazione di 59 posti letto su tre livelli.



Con l’operazione di restyling dell’ex caserma l’Erap realizzerà un nuovo contesto per gli universitari e «al contempo restituirà questo immobile inutilizzato alla città, contribuendo alla riqualificazione urbana dell’area sita nel quartiere Guasco in pieno centro storico. Un progetto integrato di riqualificazione – ha detto il presidente dell’Erap Marche Di Ruscio - quale esempio di politica lungimirante che dalla sinergia delle istituzioni produce benefici per il territorio». Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Erap Ancona Maurizio Urbinati: «Recupereremo una fetta importante del centro storico, portando gli studenti e vivacizzando il cuore della città».