ANCONA Sono ovunque. Adagiati sulle panchine di piazza Cavour, inginocchiati a terra lungo il Corso e il Viale, accampati al Passetto. Sembra non esserci soluzione all’emergenza clochard. La situazione sta sfuggendo di mano. Basti pensare a quel che è accaduto al Passetto, dove appena tre giorni fa il Comune ha sgomberato l’area davanti all’ascensore che era stata occupata da una quindicina di pakistani.

Mancano alloggi

Un bivacco che andava avanti da ottobre e che ha ospitato in rapida successione tanti migranti in attesa di una collocazione da parte delle istituzioni. Negli ultimi due mesi la situazione è peggiorata: i tempi di attesa in Questura si sono ridotti, il che ha fatto arrivare in città numerosi migranti. Tutto questo ha finito con il congestionare la fase successiva, ovvero il reperimento delle sistemazioni. In poche parole, burocrazia più snella ma alloggi col contagocce. Molti hanno trovato una casa grazie al Comune e alla Prefettura, da qui il turnover negli accampamenti. Ma c’è chi una sistemazione ancora non ce l’ha, come la quindicina di pakistani che, a distanza di tre giorni dallo sgombero, sono tornati al punti di partenza. L’angolo di degrado con vista mare era stato rimosso dal Comune con il coinvolgimento della Polizia locale, dei Servizi sociali e di alcune associazioni tra cui l’Onlus di Strada che ha cercato di convincere questi disperati a fare domanda per ottenere un posto alla pensione Cantiani in via Lotto. Altri posti sono stati messi a disposizione in una struttura di Falconara. Ma lo sgombero, che martedì si era reso necessario perché 24 ore dopo si sarebbe dovuto tenere il collaudo dell’ascensore con l’impianto che aprirà i battenti alla vigilia di Pasqua, non ha sortito l’effetto sperato: le soluzioni proposte dal Comune sono state rifiutate e così i migranti sono tornati a dormire sulla spiaggia del Passetto, per la precisione a ridosso del muraglione ai piedi della scalinata. Alcuni hanno provato anche a ricavarsi un giaciglio sotto la palafitta del ristorante, ma a un certo punto sono dovuti scappare a causa delle onde che hanno trascinato in mare coperte, vestiti e oggetti personali.

Gli homeless

Ma nelle ultime ore anche il centro è stato invaso dagli homeless di colore. Alcuni sono stati visti ieri mattina dormire sulle panchine di piazza Cavour, altri lungo il viale della Vittoria. E non mancano mendicanti che chiedono l’elemosina lungo lo stesso boulevard alberato o in corso Garibaldi. Intrusioni inattese si registrano anche nel complesso dell’ex Fondazione Albertini, in via Trieste.