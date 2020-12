Addio al professor Solustri, una vita per l'arte: gli ex studenti del Galilei lanciano una raccolta fondi

ANCONA - Non era un semplice professore. Era un insegnante di vita perché sapeva trasmettere la passione per lo studio fuori dai confini della scuola. Con lui le lezioni diventavano occasione di confronto e di crescita. Sapeva infondere nei ragazzi l’amore per il bello con un approcciodiretto e amichevole. Generazioni di studenti piangono il professor Roberto Solustri, ex docente di Storia dell’arte al liceo scientifico Galilei. Si è spento l’altra notte nella sua camera della Residenza Dorica per l’aggravarsi di una malattia degenerativa. Aveva 67 anni.

Lascia la moglie Paola e la figlia Gabriela. Per una vita ha trasmesso il suo sapere allo scientifico Galilei. Da Raffaello agli impressionisti, da Leonardo al simbolismo: in ogni forma d’arte sapeva cogliere lo spunto originale in grado di suscitare l’interesse dei suoi alunni, con i quali riusciva ad allacciare rapporti di reciproca stima e fiducia. Del collega conserva uno splendido ricordo la professoressa Giulia Giorgetti, altra colonna dello scientifico Galilei. «È un docente che ha lasciato il segno» racconta.

«Io insegnavo Lettere, abbiamo lavorato insieme per vent’anni in grande sintonia, spesso in percorsi multidisciplinari - aggiunge -. Andare d’accordo con lui era facile perché era una persona brillante, intelligente. Un insegnante generoso che ha dato molto alla scuola e ai suoi ragazzi. Pur scherzando e facendo il giocherellone, sapeva appassionarli alla Storia dell’arte: tutti conservano un bellissimo ricordo di lui, delle gite insieme, delle lezioni. Sono stata sommersa di messaggi di suoi ex alunni che non si capacitano di questa terribile notizia». La camera ardente verrà allestita questa mattina presso la Residenza Dorica. I funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa del Pinocchio. Gli ex studenti del Galilei hanno lanciato su Gofundme una raccolta fondi a favore dell’associazione Alzheimer Marche che è stata vicina alla famiglia del prof Solustri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA