Ancona, Tiong non viene: slitta a metà marzo l'incontro tra il presidente e il sindaco Silvetti per il centro sportivo

L'incontro per il nuovo Ancona Sports Center, il centro sportivo che dovrà sorgere nelle adiacenze dello stadio Del Conero, in programma tra il presidente biancorosso Tony Tiong e il sindaco Daniele Silvetti slitta a metà marzo rispetto alle date originarie del 29 febbraio e 1 marzo comunicate, dalle parti, in precedenza.

Problemi familiari

Alla base del rinvio ci sarebbero problemi di natura familiare del patron. Lo stesso ha comunicato via messaggio, nel primo pomeriggio di oggi (28 febbraio), direttamente al primo cittadino lo slittamento del summit in Comune.