Problemi ai comandi dell'aereo: atterraggio d'emergenza al Sanzio

ANCONA – Paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza all’aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio di Falconara, per l’atterraggio di emergenza di un aereo.Si tratta di un Boeing 737 della Blu Panorama in volo dall’Albania a Malpensa con a bordo circa 200 passeggeri. L’equipaggio ha denunciato problemi ai comandi ed ha chiesto l’autorizzazione all’atterraggio di emergenza. Immediatamente sono state sgomberate le piste e fermate gli aeri in partenza, mentre convergevano sul posto vigili del fuoco ed ambulanza. Ma per fortuna, malgrado qualche scena di panico a bordo, l’atterraggio è avvenuto senza problemi. Non si sgenalano feriti, ma qualcuno è stato assistito per malori dovuti allo spavento.