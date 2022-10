Ancona, principio d'incendio in un'abitazione: all'interno nessun presente

ANCONA- Solo un grande spavento, e nulla più, per un principio d'incendio avvenuto questa mattina (12 ottobre) in via 8 Marzo ad Ancona.

Nessuna persona all'interno

All'interno di un'abitazione in stato di abbandono, dove si temeva potessero esserci alcuni senza fissa dimora, sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco sia la Croce Gialla. Alla fine i sanitari non sono intervenuti, dal momento che all'interno non era presente nessuno, attendendo comunque la fine dell'ispezione.