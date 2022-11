ANCONA - Carlo Pesaresi o Ida Simonella? È il giorno della verità per il centrosinistra, che va da Azione ad Art. 1, passando per Italia Viva, +Europa, Psi, Pd e varie liste civiche, riunito nella coalizione Progetto Ancona 2023 e oggi conoscerà il suo candidato a sindaco alle elezioni amministrative in programma il prossimo anno.

Dalle urne delle primarie uscirà il nome di chi dovrà rappresentare lo schieramento alla sfida con il rappresentante del centro destra per guidare Palazzo del popolo e il capoluogo per i prossimi cinque anni.

I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20, ad eccezione del 15 e 16, (sezioni elettorali 93 e 94) dove si potrà esprimere la propria preferenza presso la sede delle ex scuole di Casine di Paterno dalle 8 alle 12 e presso l’ex scuola materna di Paterno dalle 15 alle 20. Gli elettori in questi seggi potranno recarsi indifferentemente presso le due sedi, negli orari stabiliti. Alle primarie del centrosinistra potranno votare tutti i cittadini italiani, residenti ad Ancona, compresi coloro che abbiano già compiuto 16 anni, e gli stranieri già iscritti alle liste elettorali del Comune di Ancona. Per votare è necessario recarsi al seggio di competenza, esibire al Presidente del seggio un documento di identità e la tessera elettorale.

È previsto il versamento di un contributo economico volontario, per la compartecipazione delle spese organizzative. Quanto ai minorenni, bisogna avere almeno 16 anni e un documento d’identità valido. È inoltre suggerito di esibire, al momento della presentazione al seggio, la tessera elettorale di uno dei genitori, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.