Prima un piccolo incidente, durante la perquisizione spunta anche la marijuana

ANCONA - Continua incessante il controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Ancona che, nelle ultime 48 ore, hanno intensificato i servizi di prevenzione effettuando una serie di mirati controlli per rassicurare la popolazione con la presenza visibile sul territorio di numerose pattuglie di “pronto intervento”.

L’attività straordinaria di controllo del territorio è stata attuata con un dispiego massiccio di 26 pattuglie, di cui 14 “gazzelle” del pronto intervento “112” del Nucleo Operativo e Radiomobile, ed ha consentito di segnalare alla autorità prefettizia del capoluogo dorico un 22 enne residente in provincia di Ancona per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”.

Nella giornata di ieri, nel contesto delle attività finalizzate alla prevenzione e contrasto delle condotte illecite derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Ancona hanno eseguito controlli nelle vie del centro. La mirata attività ha consentito ai carabinieri della Stazione di Poggio di Ancona di sottoporre a perquisizione un giovane in via Panoramica coinvolto inizialmente in un sinistro stradale di lieve entità che al termine dei rilievi è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 0,5 grammi di marijuana occultata sotto il sedile lato guida. Per tale ragione è stato segnalato alla competente autorità prefettizia per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”.

Nel complesso l’attività straordinaria di controllo del territorio eseguita dai Carabinieri del Norm ha consentito altresì di identificare 213 persone, controllare 159 veicoli e 19 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguire 3 perquisizioni personali e veicolari nonché 4 interventi per segnalazioni di persone e/o veicoli sospetti pervenute al numero di emergenza “112” ed elevare una raffica di contravvenzioni ai sensi del codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati.

In particolare sono stati sanzionati complessivamente quindici utenti della strada, di cui cinque per l’uso di telefono cellulare, due per non aver utilizzato le cinture di sicurezza, due per aver omesso di regolare la velocità nel centro abitato, due per aver violato il divieto imposto dal semaforo rosso e quattro veicoli sequestrati sprovvisti della copertura assicurativa. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per quattromila euro.

