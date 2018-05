Prima la lite poi volano pure i pugni: marinaio ferito portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si attaccano per motivi legati al lavoro e vengono alle mani. Una scazzottata in piena regola quella che è scoppiata ieri mattina al Mandracchio, nei pressi del ristorante Il Palombaro, nello spiazzale di fronte all’ex Fiera della Pesca. Ad avere la peggio è stato un giovane marinaio straniero, finito all’ospedale dopo essere venuto alle mani con l’armatore del peschereccio su cui lavora. La richiesta di soccorso al 118 è pervenuta poco dopo le 7 di ieri mattina, quando i presenti hanno assistito alla zuffa e hanno lanciato l’allarme, mentre tentavano di dividere i due litiganti. Dopo la segnalazione, è stata attivata anche la Capitaneria di Porto, intervenuta per ascoltare le parti in causa e i testimoni e raccogliere eventuali querele. Non destano particolare preoccupazione le condizioni del marinaio 29enne nordafricano, accompagnato al pronto soccorso di Torrette per la scarica di colpi ricevuti. Tutte ancora da decifrare le origini del violento diverbio che è scoppiato tra l’armatore e il marinaio.