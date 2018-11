Prima le strappano la borsa poi un ladro tenta di derubarla al cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - A inizio mese, nel piazzale antistante uno degli ingressi secondari del cimitero delle Tavernelle, era stata scippata. Lunedì, invece, per poco non le rubano la borsa che aveva appoggiato su una tomba, vicino a quella dei propri cari. Vittima di questa triste vicenda una pensionata anconetana che quasi ogni mattina si reca al cimitero delle Tavernelle per pregare sulla tomba dei propri cari. Un gesto d’amore è diventato un incubo. A inizio mese la donna è stata scippata da uno sconosciuto lungo la strada che costeggia l’asse nord sud proprio a ridosso delle mura perimetrali del cimitero. Nonostante l’aggressione subita l’anziana non ha perso la calma e ha preferito lasciare, lo scippo ha fruttato una manciata di euro. Lunedì, invece, mentre stava sistemando dei fiori sulla tomba, ha sentito le grida di una persona che invitava un ladro a togliere le mani da quella borsa appoggiata nei pressi di una lapide. Il ladro, vistosi scoperto, si è dileguato nei vialetti interni del cimitero facendo perdere le proprie tracce.