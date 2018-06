Preso spacciatore africano Aveva un bazar di droga nel rifugio sotto l'Asse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un uomo di 35 anni, originario del Togo, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato che lo hanno bloccato dopo alcune segnalazioni dei residenti della zona tra via Fano e via Paolucci. Questa volta l'attenzione degli Agenti delle Volanti della Questura di Ancona si è concentrata nella zona sottostante al tratto finale dell'Asse Nord Sud ove, tra i piloni dei cavalcavia, ove alcuni cittadini era stato segnalato un sospetto andirivieni di giovani.Così, ieri pomeriggio verso le 16.00, alcuni equipaggi guidati dal vicequestore Cinzia Nicolini, hanno iniziato un controllo mirato nella zona compresa tra Via Fano e Via Paolucci riuscendo a non farsi notare ed addentrandosi anche a piedi tra i rovi e sentieri impervi sottostanti l'Asse. Dopo alcuni minuti gli Agenti intercettavano un uomo di colore extracomunitario che, unitamente ad una tossicodipendente , si dirigeva verso una sorta di rifugio in legno chiuso da una rete metallica; qui avveniva il classico scambio tra denaro e sostanza stupefacente.La perquisizione del rifugio in cui il togolese si nascondeva ha fatto scoprire mezz'etto di hashisc, una trentina di grammi di eroina e 5 grammi di cocaina. A quel punto il 35enne togolese, fingeva un malore gettandosi a terra come un vero e proprio attore hollwoodiano chiedendo l'intervento dei sanitari che, una volta soccorso, non riscontravano alcuna patologia o malesseri vari. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.