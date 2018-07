Preso a pugni in faccia per un parcheggio: anziano in ospedale, l’aggressore scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Preso a pugni perché aveva posteggiato male. Scene da far west al Centro Mirum, il polo commerciale della Baraccola, dove ieri attorno alle 19 un anziano, mentre andava a fare spesa, è stato aggredito da uno sconosciuto al culmine di una lite per un parcheggio, sotto gli occhi della gente. La polizia ora dà la caccia all’energumeno che i testimoni hanno visto in faccia e che potrebbe essere stato immortalato dalle telecamere della zona.La vittima, un pensionato anconetano di 72 anni, ha passato la serata al pronto soccorso di Torrette, caricato da un’ambulanza della Croce Rossa inviata sul luogo della scazzottata dal 118. Ha un ematoma all’occhio ed era dolorante all’anca e alla spalla perché il destro in pieno volto l’ha fatto cadere a terra. Le Volanti hanno verbalizzato il racconto di una donna, Francesca V., che ha assistito alla scena. «Ero appena uscita dal supermercato e ho visto quel tizio che sbraitava - spiega incredula -. Prima ha insultato l’anziano, dicendogli: «Str... si parcheggia così?». Il poveretto gli ha risposto: «Certe cose lei non me le dice» e subito è stato raggiunto da un pugno al volto che gli ha fatto volare gli occhiali, andati in frantumi. Ho avuto paura che quell’individuo potesse continuare a colpirlo anche a terra, invece è scappato. Volevo fotografarlo, ma avevo il cellulare scarico. Ho pensato anche di fermarlo, ma sono una donna e chissà come avrebbe reagito. E poi non mi sento tutelata dalla legge, altrimenti l’avrei preso a schiaffi». La testimone subito è andata ad avvisare le dipendenti del supermercato Tuodì che hanno chiamato la polizia e il 118, mentre altri presenti soccorrevano la vittima, sanguinante e sotto choc. Qualcuno ha visto l’aggressore scappare a bordo di una station wagon scura guidata da una donna, di cui è stata annotata solo una parte della targa.È stato descritto così alla polizia: 50 anni circa, bassa statura, italiano, cadenza anconetana, capelli corti, indossava una polo azzurra e un paio di pantaloncini. Secondo una prima ricostruzione, la lite è esplosa perché il 72enne aveva lasciato la sua Fiat Panda grigia all’ombra, ma fuori dalle righe bianche, all’interno del parcheggio semi-vuoto del supermercato. Per il misterioso rivale, in quel punto ostacolava il passaggio di altre auto. Da qui la discussione, condita da insulti e degenerata in una vile aggressione, prima della fuga.