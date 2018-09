Preso mentre consegna una dose di eroina: arrestato marocchino di 28 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Controlli ed arresti da parte degli Agenti delle Volanti della Questura di Ancona. Nel mirino ogni forma di illegalità diffusa con particolare nelle zone più a rischio della città come il quartiere Piano San Lazzaro.Ed è proprio in questa ottica che nelle ultime 24 ore gli agenti hanno intensificato i controlli a soggetti tossicodipendenti e/ o borderline che gravitano tra P.zza U. Bassi, P.zza D’Armi e via Colombo.Il primo soggetto a finire nella rete delle pantere è stato un marocchino di 28 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti.Erano le 12 circa di ieri quando gli agenti effettuavano un controllo all’interno dell’area dell’ex Cras che attualmente ospita diversi uffici pubblici e poliambulatori tra cui anche il Sert, luogo di cura destinato al recupero delle tossicodipendenze.Nell’occasione notavano il marocchino, già conosciuto per i precedenti specifici in materia di spaccio di droga, che parlava con un altro extracomunitario appena uscito dal Sert ove aveva fruito delle cure specifiche per il proprio stato di tossicodipendenza.Gli agenti seguivano i due fino a quando si addentravano in un edificio in stato di abbandono di colore rosso ove il marocchino servendosi di una scala si portava al secondo piano entrando da una finestra aperta. Una volta uscito, consegnava al connazionale una dose di eroina.Proprio in quel momento gli agenti intervenivano dividendosi al fine di fermare l’acquirente, che tentava di allontanarsi, e lo spacciatore che saliva repentinamente la scala gettando nella egetazione presente un cofanetto di caramelle; quest’ultimo veniva poco recuperato rinvenendo all’interno una dozzina di dosi di eroina per un totale di una decina di grammi. Bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga veniva rinvenuto all’interno dei locali tra mucchi di immondizia e sporcizia.A.R., 28enne senza fissa dimora, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti reato aggravato dal fatto di essere stato commesso nelle vicinanze di una struttura medica per il recupero delle tossicodipendenze e accompagnato presso il Carcere di Montacuto.