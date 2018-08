Preso dalla polizia con un chilo di hashish Arrestato un trasportatore di 42 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gli agenti di polizia della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno arrestato unl 42 enne anconetano, L.A., trovato con quasi un chilo di hashish che deteneva all’interno della sua abitazione dove vive insieme alla madre.L’uomo, che nella vita lavora presso un corriere spedizioni, arrotondava il suo stipendio intraprendendo anche altri tipi di consegne a domicilio. Infatti, gli investigatori della Squadra Mobile, dopo averlo osservato e pedinato per settimane, hanno capito che da tempo aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di droga del tipo hashish a giovani di tutte le età.Nelle ultime ore L.A. aveva rifornito le sue riserve in previsione della forte richiesta di stupefacente in occasione dell’imminente Ferragosto. Infatti, la perquisizione permetteva di rinvenire un grosso quantitativo di hashish nascosto in un armadio (8 panetti di hashish da un etto l’uno). Altra droga veniva rinvenuta all’interno di un cassetto (più involucri termosaldati contenenti hashish, già pronti per essere spacciati al minuto). Quasi un chilogrammo di droga.Oltre allo stupefacente gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato nascosti in un intercapedine, più di 500 euro, ritenuto frutto dell’attività di spaccio, nonché un cutter e un bilancino di precisione. Il 42enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricnhiuso nel carcere di Montacuto.