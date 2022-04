ANCONA - Intervento della Croce Gialla questo pomeriggio intorno alle ore 17 in piazza Rosselli dove si sono portati anche i carabinieri per un peruviano che è stato raggiunto al volto da un pugno. Immediata la richiesta di soccorso con l'uomo cui si è anche rotta la dentiera portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

