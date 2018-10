Prende fuodo il deumidificatore in cantina il fumo invade le scale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina intorno alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Santo Stefano per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco un deumidificatore all’interno di una cantina. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme confinandole al locale, rimuovendo il materiale bruciato che era al suo interno. Il fumo sprigionato ha leggermente invaso le scale dello stabile, non creando nessun problema ai condomini, non si segnalano persone coinvolte.