Prelievi e ricariche col bancomat rubato: ladro arrestato per riciclaggio

ANCONA - Era da poco tornato libero, dopo aver scontato un periodo di reclusione tra carcere e arresti domiciliari, ma secondo gli investigatori non avrebbe resistito alla tentazione di dedicarsi all’attività di topo d’auto, per la quale era stato arrestato già nell’ottobre del 2016. E stavolta per il chiaravallese di 28 anni, la misura cautelare in carcere è scattata per un reato più grave del semplice furto, il riciclaggio, perché da quanto ricostruito dalla Procura avrebbe riciclato i soldi prelevati con una tessera bancomat rubata da un’auto in sosta. L’indagine dei carabinieri di Brecce Bianche erano partite il 3 giugno scorso, una domenica, quando si era presentato in caserma un cittadino per denunciare il furto commesso all’interno della propria auto parcheggiata nei pressi del campo da baseball di via Sacripanti, a Monte Dago.