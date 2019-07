Predoni degli anziani alla sbarra, â€‹ma le vittime faticano a riconoscerli

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Almeno tre file di persone, tra uomini e donne, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, sedute in un’aula di tribunale, davanti a giudici e pm. Quasi tutte vestite di nero e pronte a mostrarsi agli anziani vittime lo scorso anno di furti in appartamento, perpetrati per collezionare un bottino di oro e gioielli. Tra i presenti (una quindicina in tutto), ieri mattina c’erano proprio nascosti coloro che la procura ha indicato come i responsabili dei blitz avvenuti a casa dei vecchini, tra maggio e agosto 2018, in buona parte della provincia dorica. I testimoni, a distanza di un anno, avrebbero dovuto riconoscere e additare coloro che, tra le persone sedute in aula, erano secondo loro i furfanti che li avevano derubati.Ma quella che nel gergo del processo penale si chiama ricognizione, non ha sortito gli effetti sperati dalla pubblica accusa. Il tempo trascorso dal momento del fatto non ha aiutato le vittime. Figuriamoci vedere i presunti banditi camuffati in mezzo ad altre persone, per giunta quasi tutte vestite alla stesso modo. Di tre testimoni solo due hanno in maniera fumosa riconosciuto parte degli imputati.