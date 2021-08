«Nessun camper sfrattato». La precisazione di Italexit

ANCONA «Nessun camper dei vaccini è stato sfrattato». Lo precisano i rappresentanti di Italexit, il partito del senatore Gianluigi Paragone che la scorsa settimana ha organizzato una raccolta firme contro il Green pass in piazza Roma. La contestuale presenza del camper vaccinale dell’Asur aveva determinato un cambio di programma, con lo spostamento del caravan in piazza Cavour. «Dunque, non c’è stato nessuno sfratto in conseguenza della raccolta firme contro il Green pass organizzata il 6 agosto scorso», puntualizzano gli organizzatori. La petizione aveva portato ad una discreta adesione da parte dei cittadini anconetani, critici nei confronti della misura adottata dal Governo. Circa 170 iniezioni anti-Covid erano state effettuate, in contemporanea, dal camper vaccinale in piazza Cavour.

