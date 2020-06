Posteggio-Portonovo, raddoppia la navetta. Da domani torna a pagamento il parcheggio a monte, più corse verso la baia

ANCONA - Era l’ultimo tassello per l’avvio definitivo della stagione balneare, seppure al tempo del Covid 19. Da domani verrà completato. Parte infatti il servizio di bus navetta dal parcheggio scambiatore a monte fino alla piazzetta di Portonovo. Sarà attivo ogni sabato e domenica di giugno, mentre dall’1 luglio diventerà giornaliero. La novità di quest’anno è data dal fatto che saranno due i mezzi in funzione, invece che uno come accadeva in passato, nei fine settimana, proprio per questioni legate alla necessità del distanziamento sociale.

Il servizio verrà anche rinforzato dalla linea 94, già attiva giornalmente nel tratto fra Ancona e la baia, che se avrà disponibilità di posti invece di girare per la rotatoria farà tappa anch’esso al parcheggio scambiatore. In questo parcheggio le tariffe (invariate) in bassa stagione (fino al 30 giugno) sono: 50 cent l’ora, 3 euro per l’intera giornata e 5 euro per i camper. Nell’alta stagione (1 luglio-31 agosto) salirà a 80 cent l’ora, 5 euro l’intera giornata ed 8 per i camper. E per chi si reca a Mezzavalle è attivo il parcheggio Pieri, proprio di fronte allo stradello d’accesso al mare. Doveva aprire ufficialmente martedì ma è stato poco o quasi niente utilizzato, stante il tempo incerto. Questo parcheggio sarà attivo anche oggi e diventerà a regime da domani, e per tutti i giorni fino alla fine della stagione. Domani e domenica, intanto, si ritorna al sistema di prenotazioni con apposita app per le spiagge libere di Mezzavalle e Portonovo. Un sistema che qualche problema ha causato nelle ultime settimane e diverse lamentale di chi non è riuscito a prenotarsi osservando poi che nelle spiagge soprattutto di Portonovo erano diversi gli spazi ancora disponibili. Il sistema Ibeach, a ieri, dava intanto il tutto esaurito.

Nessun problema di spazio, invece, a Mezzavalle soprattutto adesso che ai 612 posti iniziali ne sono stati aggiunti altri 250. Piuttosto problemi c’erano stati all’ingresso dello stradello, dove si erano formate lunghe file a causa della difficoltà della rete per alcune compagnie. In molti si erano lamentati anche perchè i cartelli, da cui scaricare la prenotazione per non finire nella black list di chi aveva prenotato e poi non usufruito del servizio, erano pochi e non del tutto visibili. Tanto che il Comune ne ha ordinati altri 40.

