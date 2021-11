Positivo al Covid, stroncato da malore in casa: uomo di 69 anni trovato morto dopo l’allarme

ANCONA - Dramma in un appartamento in corso Amendola dove un 69enne è stato trovato morto in casa. Positivo al Covid, l’uomo aveva delle patologie pregresse ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un’evoluzione tragica. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stato un familiare che ha allertato il 112, il numero unico dell’emergenza territoriale.

Sul posto oltre all’automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Il corpo dell’uomo è stato trovato in camera da letto il che fa ipotizzare che sia stato colto da un improvviso malore, forse qualche ora prima dell’arrivo dei soccorritori. Una morta improvvisa con questa persona positiva al Covid ma questi due fattori non avrebbero nulla in comune circa il decesso dell’uomo avvenuto per cause naturali.

L’arrivo sotto l’abitazione dell’uomo dei mezzi di soccorso ha creato un certo allarmismo anche per il fatto che il personale ha dovuto utilizzare tutti i dispositivi di protezione in caso di paziente positivo al Covid. Con il trascorre dei minuti si sono poi definiti i contorni del dramma avvenuto durante la notte nell’appartamento con l’improvviso decesso dell’uomo scoperto alle prime luci dell’alba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA