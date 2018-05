Cade dalla scala mentre raccoglie le nespole Grave donna di 62 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava raccogliendo le nespole da un albero quando ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla scala. E' successo oggi pochi minuti prima delle 17 in un giardino privato di Posatora. Impatto violento a terra, immedicati i soccorsi con la donna di62 anni soccorsa da un'ambulanza della Croce Gialla e dall'automedica del 118 e quindi portata all'ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma la donna non è in pericolo di vita.