Ancona, vedono la polizia e consegnano subito (o quasi) l'hashish che avevano in tasca: sanzionati due giovani

ANCONA - Droga, due giovanissimi nei guai. Nel primo pomeriggio di ieri, gli operatori notavano un soggetto in via Torresi ad Ancona che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto, occultandosi dalla vista degli agenti al chiaro fine di eludere il controllo.

La conferma

Il ragazzo - marocchino di 23 anni - è stato immediatamente fermato e identificato. A domanda degli operatori, lo stesso ha confermato di aver cercato di nascondersi perché in possesso di hashish che spontaneamente ha estratto dal portafogli. Poco più tardi, in zona Posatora, si è verificato anche il controllo di due ragazzi che si trovavano all’interno del parco pubblico. Tra questi, un giovane di 19 anni, noto p precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali, ha consegnato agli operatori della Volante una piccola bustina trasparente con un modico quantitativo di hashish. I giovani, dichiarando entrambi di detenere per uso personale la sostanza stupefacente, poi sequestrata per essere sottoposta a esame forense da parte della Polizia Scientifica, sono stati sanzionati.