Va sul balcone e si getta nel vuoto: uomo muore sul colpo a Posatora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tragedia della disperazione questa mattina a Posatora. Mancavano pochi minuti alle 8 quando un uomo è andato sul balcone della propria abitazione di via Scrima per poi lanciarsi nel vuoto. Immediati i soccorsi ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto oltre il 118 la polizia per tutti i rilievi.