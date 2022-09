ANCONA - La mancanza del piano di emergenza e di evacuazione costa la sospensione a un noto ristorante di Portonovo. Stop che non è ancora scattato perché l’Ispettorato del lavoro ha concesso una deroga fino a domani per salvaguardare l’attività del weekend ed evitare che i prodotti ittici, facilmente deperibili, debbano essere buttati.

APPROFONDIMENTI LA STANGATA Portonovo, la polizia chiude ristorante: non aveva il piano di sicurezza, chiesta documentazione contrattuale sui 24 dipendenti

Le contestazioni

In questo modo è stato scongiurato un danno economico considerevole ai titolari dell’esercizio commerciale. Il controllo congiunto delle forze dell’ordine è scattato venerdì da parte della Squadra Amministrativa della questura dorica insieme agli agenti dell’Ufficio Commercio della Polizia locale e all’Ispettorato del Lavoro. Al setaccio sono stati passati diversi stabilimenti balneari della baia. Tra questi, uno dei più celebri ristoranti è risultato sprovvisto del piano di emergenza ed evacuazione previsto dalla legge che, al pari del Dvr (il Documento di Valutazione dei Rischi) è obbligatorio per garantire la sicurezza del personale dipendenti e dei clienti, in caso di pericolo. L’attività degli ispettori del lavoro ha riguardato anche la posizione dei 24 dipendenti, per i quali è stata chiesta una copiosa documentazione: dagli accertamenti, comunque, sono risultati tutti in regola dal punto di vista contrattuale.

L’ispezione

Nessun problema neppure dal punto di vista del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. L’unico difetto riscontrato è la mancanza del piano di emergenza e di evacuazione: per questo motivo ai titolari del ristorante è stata comminata una sanzione da 2.500 euro, con tanto di provvedimento di sospensione dell’attività, fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza o non verrà presentato il documento mancante. I titolari si sono subito giustificati e hanno spiegato che il piano di sicurezza c’è, ma è custodito dal loro commercialista di fiducia.

La difesa

«Ci sono stati dei controlli nei quali ci sono state contestate delle piccole irregolarità che saranno sistemate a breve dal nostro tecnico - spiegano i titolari del ristorante -. Siamo tranquilli rispetto al piano di sicurezza perché siamo in regola, così come siamo a posto con tutti i dipendenti». La sospensione non è scattata nell’immediato per non arrecare un danno economico all’attività, che si basa sulla somministrazione di pesce fresco che, altrimenti, sarebbe andato sprecato. Ma se entro domani i titolari non presenteranno la documentazione richiesta all’Ispettorato del lavoro o, in alternativa, non pagheranno la sanzione da 2.500 euro, il ristorante verrà chiuso.