Punta da un’ape va in choc anafilattico, soccorsa una turista. E un bagnante cade e si frattura una caviglia

ANCONA Allarmi e soccorsi in rapida successione e ieri mattina sotto il Conero. Due interventi si sono susseguiti, da Mezzavalle a Portonovo. Aumentano le presenze sulla baia, il solito mix di sfortuna e inesperienza di alcuni vacanzieri presenta il conto in termini di infortuni. Un uomo di 45 anni è stato protagonista di una brutta che gli ha provocato la frattura di una caviglia scendendo lo stradello Mezzavalle. Scattato l’allarme di chi ha assistito alla scena dell’incidente, si è messa in moto la macchina dei soccorsi che ormai è rodata e al solito rapida ed efficace.





L’intervento

Dopo la segnalazione del bagnino, per aiutare lo sventurato turista è intervenuto il gommone di salvamento di Portonovo che ha provveduto a caricare e stabilizzare il paziente. Poi il 45enne, originario di Napoli ma residente a Firenze, è stato accompagnato al molo dove ad attenderlo c’era un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano che ha portato il turista all’ospedale regionale di Torrette dove è stato sottoposto a tutti i trattamenti del caso da parte del personale sanitario.

Altro allarme, sempre ieri mattina, a Portonovo, dove a mettere un po’ in agitazione i tanti bagnanti che nella settimana di Ferragosto gremiscono il litorale, è stata una turista che è stata punta alla bocca da un’ape ed è andata in choc anafilattico. Anche qui i soccorsi sono stati immediati. Subito dopo la richiesta di aiuto, sono intervenute con grande tempestività un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano e l’automedica del 118. La donna è stata soccorsa in spiaggia, dove il personale sanitario ha stabilizzato le sue condizioni di salute, poi è stata trasportata all’ospedale di Torrette.



