Cappello da Babbo Natale e costume, un tuffo a Portonovo per salutare il 2022

ANCONA - Come da tradizione anche quest'anno a Portonovo si sono riuniti i più intrepidi, cappellino da Babbo Natale in testa e costume, pronti al consueto bagno dell'ultimo dell'anno. Una quarantina di anconetani sono entrati in acqua con un folto pubblico ad assistere e a fare il tifo in una giornata con temperature più da ottobre che dicembre. E domani, domenica 1 gennaio 2023, si replica. Appuntamento perà ai Sassi Neri di Sirolo, per un tuffo benaugurale. E speriamo lo sia davvero.