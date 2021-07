Choc al molo di Portonovo, ragazzina colpita da un pugno: la quattordicenne trasportata in ospedale

ANCONA - Choc questo pomeriggio a Portonovo, dove una ragazzina di 14 anni, mentre era in acqua con gli amici, è stata colpita involontariamente con un pugno da un ragazzo. È accaduto attorno alle 17,15 nei pressi del molo. Sono stati attimi di paura per i bagnanti presenti che hanno visto la giovane uscire dall'acqua con il volto insanguinato. L'adolescente è stata soccorsa da un infermiere e un soccorritore della Croce Verde e della società di salvamento di Portonovo che hanno attivato il 118 per il trasporto in ospedale eseguito dalla Croce Gialla di Ancona.

Ultimo aggiornamento: 19:20

