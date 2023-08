ANCONA - L’aveva promesso l’assessore Stefano Tombolini, dopo il sopralluogo di lunedì alla spiaggia libera ex Ramona. «Appena il mare lo permetterà provvederemo a livellare l’arenile togliendo gli accumuli di ghiaia generati dalla forza delle onde, subito dopo l’effettuazione del ripascimento».

E ieri mattina la spiaggia ha di nuovo cambiato volto, in pratica la terza volta in una settimana: ora appare, oltre che più ampia, più accessibile a tutti, specialmente nello scendere in acqua. Ieri mattina in molti hanno espresso il loro compiacimento per la velocità con cui si è svolta l’operazione, avvenuta di notte. Adesso, come ricordato, è stato recuperato un buon tratto di spiaggia, anche se rimane sempre il dubbio di cosa succederà in occasione di nuove mareggiate, specialmente quelle invernali. E qui si ritorna al nocciolo della questione. Servono questi ripascimenti oppure per frenare l’erosione si dovrebbe mettere mano ad altre soluzioni, tipo barriere soffolte o arretramento degli stabilimenti? Ognuno ha il suo pensiero in tal senso. Ma di sicuro serve una soluzione efficace e duratura.