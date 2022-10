È quasi novembre ma sembra agosto: a Portonovo tintarella e tuffi in mare

ANCONA - È iniziato il ponte di Ognissanti e a Portonovo sembra piena estate. Oggi gli anconetani si sono riversati nella Baia per una tintarella di fine ottobre e per un pranzo sotto il sole: i più coraggiosi hanno anche sfidato il calendario e si sono tuffati nelle acque cristalline dell'Adriatico. Sono scesi in acqua anche gli appassionati di sup mentre tanti bambini giocavano tra la spiaggia e il molo. Il meteo sarà clemente fino alla prima settimana di novembre, con temperature decisamente superiori alla media del periodo.