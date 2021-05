Parole grosse tra clienti e cameriere per un complimento ad una ragazza: allarme rientrato ma scatta la multa anti Covid per tutti

ANCONA - Notte movimenta con una pattuglia delle "Volanti" inervenuta a Portonovo poco dopo la mezzanotte dove era stata segnalata una lite tra alcuni ragazzi. Giunti sul posto i poliziotti trovavano tre ragazzi che stavano ridendo tra loro in un parcheggio, e raccontavano loro di avere avuto un diverbio con un cameriere di un ristorante dove erano stati a cena. La discussione era iniziata dal fatto che il cameriere aveva rivolto un apprezzamento ad una amica dei ragazzi che cenava con loro. E come si sa, una parola tira un'altra e iniziano a scaldarsi gli animi, per fortuna subito placati. Tutto risolto con la presenza dei poliziotti che dopo aver identificato i ragazzi e sentito la versione del cameriere, elevavano la contravvenzione per non aver rispettato la norma anti covid ed essersi trattenuti oltre l'orario previsto.



Ultimo aggiornamento: 10:34

