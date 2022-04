Cade con la bici e si perde sul monte Conero, un passante sente le grida d'aiuto: turista ritrovato dopo un'ora

ANCONA – Si era perso sul monte Conero a seguito di una caduta con la bici. Dopo un'ora di ricerche, complicate dal fatto che il suo cellulare, nel frattempo, si era scaricato, è stato tratto in salvo un turista foggiano di 45 anni. A ritrovarlo sono stati i vigili del fuoco in collaborazione con i carabinieri della stazione del Poggio. È successo nel primo pomeriggio. Il ciclista, che non era ferito, aveva perso l'orientamento nella zona del belvedere sopra l'Hotel Internazionale di Portonovo. A dare l'allarme è stato un passante che si trovava alla Capannina e ha sentito le grida d'aiuto dell'uomo. Subito sono scattate le ricerche. Il 45enne nel giro di un'ora è stato ritrovato.

