ANCONA - Il porto si prepara alla seconda emergenza migranti. Arriverà ad Ancona nei prossimi giorni, comunque prima del weekend, la Geo Barents, l’imbarcazione di Medici Senza Frontiere, che ieri pomeriggio ha tratto in salvo 48 persone, tra cui 9 minorenni, al largo della costa libica, in acque internazionali. Viaggiavano su una barca di legno, in condizioni a dir poco precarie: è stata avvistata dal ponte della nave umanitaria, che subito ha prestato i primi soccorsi, dopo alcuni giorni di maltempo.

I due precedenti



Le operazioni



I migranti sono stati caricati a bordo della Geo Barents: sono tutti salvi e al sicuro sulla nave. Il loro viaggio della disperazione, cominciato sfuggendo alla fame e alle guerre che incendiano i paesi africani, ora proseguirà verso Ancona: quello dorico, infatti, è stato individuato dal Governo come “porto sicuro”. La comunicazione ufficiale è pervenuta ieri alle autorità locali: resta da definire la data dell’arrivo della Geo Barents che il 31 gennaio aveva lasciato La Spezia dopo aver sbarcato 237 migranti, di cui 74 minorenni, e attualmente si trova al largo della Libia. Dalle informazioni trapelate ieri sera, l’approdo ad Ancona dovrebbe avvenire entro il fine settimana, dopo 4-5 giorni di navigazione. Esattamente un mese fa la nave Ong di Medici Senza Frontiere aveva lasciato lo scalo dorico dopo aver trasportato 72 naufraghi tratti in salvo al largo della costa libica. Altri 38 profughi erano stati recuperati in mare e accompagnati ad Ancona dalla Ocean Viking, nave di Sos Méditerranée, sempre a inizio gennaio. L’arrivo delle prime imbarcazioni umanitarie con le nuove regole su transito e sosta nelle acque territoriali italiani delle navi non governative prevista dal decreto legge sulle Ong (che dovrà essere convertito in legge entro il 3 marzo e sul quale il Governo ha posto la fiducia) aveva richiesto una massiccia attività organizzativa per garantire adeguata assistenza ai migranti. Solo una parte di loro era stata accolta nei Cas marchigiani, molti invece erano stati dirottati in altre strutture italiane. Tutti i minorenni, una quarantina, avevano invece trovato ospitalità nel centro d’accoglienza straordinaria di Senigallia, l’ex hotel Massi, che probabilmente verrà utilizzato anche in questa circostanza per fornire assistenza ai giovani non ancora maggiorenni tratti in salvo dalla Geo Barents.