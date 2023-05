Seggi aperti dalle 7 per il ballottaggio, chi prende più voti diventa sindaco

ANCONA - Al ballottaggio l’espressione di voto è unicamente rivolta al candidato sindaco che si intende eleggere. Non esiste il voto di preferenza per i consiglieri comunali, già votati al primo turno. Dunque l’elettore dovrà semplicemente crociare il nome del candidato sindaco su cui ricade la propria scelta. L’estrazione per il posizionamento dei due candidati a sindaco sulla scheda elettorale ha stabilito che Daniele Silvetti (centrodestra) occuperà lo spazio di sinistra della scheda, mentre Ida Simonella (centrosinistra) quello di destra.

A differenza del primo turno di voto, al ballottaggio conquisterà la fascia di sindaco il candidato che avrà ricevuto più voti. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Per poter esprimere il proprio voto, l’elettore dovrà presentarsi al seggio munito di tessera elettorale e un documento d’identità in corso di validità. Ai candidati sindaci non è permesso stazionare dentro i seggi per non influenzare il voto