ANCONA Il destino del porto romano di Ancona è appeso ad un contratto che non c’è. Le trattative vanno avanti da vent'anni, da quando è cominciato il percorso di cessione allo Stato del terreno su cui sorgono le rovine. Un’area ancora per tre quarti in mano ai privati, tra i quali la Sofir’s di Milano possiede la maggioranza (circa il 70%). «Ma la tutela del bene archeologico spetta al Ministero della Cultura» precisa Vittorio Salmoni, l’architetto che cura le sorti dei resti di lungomare Vanvitelli per conto della società milanese.

La responsabilità

Come a dire: se oggi versano in queste condizioni, la colpa non è nostra. «Perché lo Stato (la Soprintendenza, ndr) può entrare ed uscire dalla proprietà come ritiene più opportuno per la salvaguardia del bene». Che oggi è poco più di un rudere immerso nelle erbacce ed in ciò che rimane di quella che un tempo era la copertura dell’area archeologica. Uno spettacolo indegno su cui si affacceranno presto i visitatori della nuova piazza del Capitano, che verrà inaugurata venerdì 14 giugno. Ma torniamo alla compravendita.

La frammentazione

Come detto, circa il 70% del terreno fa capo alla Sofir’s Srl. Il restante 30% è suddiviso tra il Comune di Ancona e tanti piccoli proprietari. Il perché di questa frammentazione è presto detto. «Questo era un vuoto bellico» spiega Salmoni. Ovvero uno spazio dove sorgevano abitazioni distrutte dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale e la cui proprietà è rimasta alle famiglie che vi abitavano. Poi cessioni ed eredità fino ad arrivare alla AltoMilanese Srl, «azienda immobiliare che faceva capo ad uno dei vecchi proprietari» ricorda l’architetto. Società, quest’ultima, poi confluita nella Sofir’s Srl., come testimoniano le carte catastali. L’esigenza di vendere è nata sul finire degli anni ‘90, quando riemersero i resti archeologici durante i lavori di escavo per la costruzione di un’autorimessa - già prevista dagli anni Sessanta. Da allora cominciarono le trattative per la cessione. «L’esigenza è quella di dare al pubblico la piena disponibilità del bene» sostiene l’architetto. L’iter è dunque partito - su spinta della stessa Soprintendenza di allora - ma non si è mai concluso. Non certo perché mancasse l’accordo. «La proprietà è disposta a giungervi in qualsiasi momento» sottolinea Salmoni. E nemmeno il prezzo pare essere un problema. Parlando di cifre, dati ufficiali non ce ne sono ma c’è chi suggerisce interlocuzioni per una cifra compresa tra i 100 ed i 150mila euro. «E allora cosa? «Mancanza di fondi, presumo» è l’ipotesi dell’architetto. Ma «in questo caso la proprietà non ha potere» e non può conoscere. Con la Soprintendenza c’è un rapporto cordiale ma i tempi sono lunghissimi, possono passare diversi mesi senza sentirsi ma ogni volta che succede viene ribadita la volontà di andare avanti» dice Salmoni. Ma perché compare, a questo punto? Che vantaggi ne avrebbe lo Stato visto che già ora può disporre del bene? La spiegazione è tecnica e riguarda le responsabilità per ciò che avviene sul terreno di proprietà di un soggetto diverso da quello titolato ad agire. «Se la proprietà fosse tutta di un unico soggetto, sarebbe molto più facile» sintetizza l’architetto. Sia chiaro: l'accordo sarebbe solo tra Sofir's e Soprintendenza. Per recuperare quel restante 10% in mano ad altri privati bisognerebbe comunque procedere in maniera indipendente. Arriviamo dunque ai giorni nostri e dopo trent’anni di tira e molla - forse - è arrivato il momento di chiudere la partita. Di restituire dignità ai fasti di un’Ancona che fu.