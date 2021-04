Dorme dentro l'auto con il motore acceso: giovane trovato con la droga nei pantaloni

ANCONA - Ieri mattina durante il consueto controllo del territorio da parte delle pattuglie delle Volanti, in zona porto , una di loro notava un'autovettura parcheggiata in una zona defilata con il motore acceso e, una persona che dormiva all'interno. I poliziotti dopo essersi avvicinati hanno cercato di svegliare il giovane che, sceso dall'autovettura appariva in condizioni psico- fisiche alterate riuscendo a tenersi in piedi a malapena e pronunciava frasi sconnesse.

Il giovane dichiarava di aver bevuto un pò di birra e di essersi addormentato, per riposarsi un pò, in attesa di imbarcarsi per la Grecia , mentre cercava di nascondere alla vista dei poliziotti un sacchettino che spuntava dalla

tasca dei pantaloni. Accompagnato in Questura per gli accertamenti i polizotti rinvenivano nel sacchettino due grinder e 5 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cannabis. Il giovane, di nazionalità francese, veniva denunciato e la sostanza stupefacente veniva sequestrata.



