Zona gialla, riaprono locali e ristoranti. Ma il Bar del Porto fa marcia indietro: «Giovani indisciplinati, restiamo chiusi​»

ANCONA - Nel giorno in cui bar e ristoranti hanno festeggiato il ritorno in zona gialla con una riapertura attesa da settimane, c’è chi ha preso la direzione opposta. Serrande abbassate per tutta la domenica al Bar del Porto. Una decisione dettata dalla difficoltà di gestione degli assembramenti e dai rischi connessi al comportamento borderline di alcuni giovani. È ancora negli occhi di tutti gli operatori dello scalo l’aggressione avvenuta venerdì pomeriggio, quando un 18enne è stato preso a bottigliate in testa da un gruppo di nordafricani: nella colluttazione è rimasta ferita anche la sorella.

«Sono stanca di dover riprendere i clienti indisciplinati – lamenta Francesca Mabiglia, titolare dell’attività – non posso rischiare una sanzione per colpa di quanti non hanno rispetto per chi lavora e per i clienti stessi». Sabato pomeriggio il “barino” ha addirittura spento le luci alle 18, con largo di anticipo rispetto all’orario concesso dal Ministero dei Trasporti (le 22 per chi opera in porto). «I controlli da queste parti non mancano ed è bene che ci siano – continua la titolare – ma se i ragazzi non hanno capito come ci si deve comportare, non posso rimetterci io. Riaprirò sicuramente, ma appena vedo che la situazione diventa ingestibile, non esiterò a chiudere di nuovo».

